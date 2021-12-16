Блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер включили в список террористов

Блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя Инса Солтан-Хамидовна Огуз) включили в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. На это обратил внимание телеграм-канал, следящий за обновлением перечня.

«Медиазона»* отмечает, что человек, включенный в список экстремистов, может снимать с банковского счета лишь 10 тыс. рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Все его электронные счета, например Qiwi или PayPal, должны быть заблокированы.

9 декабря силовики пришли в дом блогерки в городе Баксан в Кабардино-Балкарии и увезли ее на допрос в Нальчик. Подруга задержанной Соня Грезе сказала The Insider*, что против Ландер выдвинули обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

У Грезе нет предположений, с чем связано обвинение. Baza без ссылок на источники писала, что, по версии следствия, Ландер с 2014 года через свой аккаунт во «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Инса Ландер получила известность благодаря расследованию о жительнице Красноярска, которая продавала в интернете полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Тогда на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Знакомые Ландер говорили, что в последнее время блогерка занималась расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

* «Медиазона» и The Insider включены Минюстом список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.