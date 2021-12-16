перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер включили в список террористов 17:17
jaqbovsky/Unsplash
«Ростелеком» внедряет нейросети для контроля за работниками ЖКХ 17:15
Фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы. Он продлится с 14 по 18 июля 16:24
2021 год стал самым урожайным для разработчиков приложений. Пользователи отдали им 135 млрд долларов 16:21
В Москве задержали участницу Pussy Riot Люсю Штейн 16:20
Jakob Owens/Unsplash
В первом чтении принят законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов 16:13
Канье Уэст раскритиковал капитализм и решил стать бездомным 15:51
Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении 15:46
Сотрудники Эрмитажа нашли в платье сестры Николая II спрятанную конфету. Ей более 100 лет 15:32
«Дом дракона» и «Властелин Колец»: самые ожидаемые сериалы 2022 года по версии IMDb 15:08
OneOfNFT/Twitter
NFT с неизданным треком Уитни Хьюстон ушел с молотка за 1 млн долларов 15:01
ВЦИОМ: 31% россиян назвали себя трезвенниками 14:56
В России подорожали авиабилеты на внутренние рейсы в новогодние праздники 14:19
Эдварду Билу частично отменили приговор в виде 2 лет ограничения свободы по делу о ДТП 14:09
«Омикрон» выявили у 25 человек в России — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону 13:54
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года 13:40
Jackson David/Unsplash
В автошколах могут ввести восемь новых упражнений на площадке 13:38
YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT в первый день запуска 13:34
В США рассекретили около 1500 документов, связанных с убийством Кеннеди 13:01
Вышел первый трейлер боевика «American Siege» с Брюсом Уиллисом в главной роли 12:56
Отключить рекламу

Фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы. Он продлится с 14 по 18 июля

Денис Ламехов
Сегодня в 16:24

Музыкальный фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы с 14 по 18 июля. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

Организаторы не раскрывают точное место проведения фестиваля — однако уточняют, что Outline пройдет в 110 километрах к северу от столицы. «Площадка — недостроенный бруталистский оздоровительный комплекс для работников энергетической промышленности. Все это заросло соснами и елками сквозь здания», — рассказала основательница фестиваля Наташа Абель телеграм-каналу «Психо Daily».

Имена участвующих в мероприятии музыкантов на данный момент не раскрываются — их начнут объявлять в январе 2022 года. Абель уточнила: «Спектр будет широким. Метал, нью-вейв, этно, техно, минимал, рок, психоделик, даб, хардкор, хард-техно и так далее».

Она также заявила, что организаторы обсуждают сотрудничество с крупными западными мультимедийными художниками и другими деятелями искусств. «Разумеется, будет обширная дневная программа», — сказала руководительница мероприятия.

Посетителям будет предложено выбрать формат проживания — кемпинг или номера в ближайших гостиницах. «Вокруг фестиваля хороший отельный фонд», — добавила Абель.

Продажу первых билетов начнут в канале «Психо Daily» в течение 7–10 дней — они будут стоить 3500 рублей, выйдут ограниченной серией и не попадут в широкий оборот. Затем купить билеты можно будет по системе раннего бронирования за 5000 рублей. Средней ценой билета Абель называет 6000–7000 рублей.

В июле 2016-го проведение Outline было сорвано за несколько часов до начала. СМИ писали, что фестиваль отменила прокуратура из‑за того, что он якобы не был согласован с властями и имел проблемы с пожарной безопасностью. В 2021 году мероприятие перезапустили — оно прошло в клубе Mutabor.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить