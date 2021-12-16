Фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы. Он продлится с 14 по 18 июля

Музыкальный фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы с 14 по 18 июля. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

Организаторы не раскрывают точное место проведения фестиваля — однако уточняют, что Outline пройдет в 110 километрах к северу от столицы. «Площадка — недостроенный бруталистский оздоровительный комплекс для работников энергетической промышленности. Все это заросло соснами и елками сквозь здания», — рассказала основательница фестиваля Наташа Абель телеграм-каналу «Психо Daily».

Имена участвующих в мероприятии музыкантов на данный момент не раскрываются — их начнут объявлять в январе 2022 года. Абель уточнила: «Спектр будет широким. Метал, нью-вейв, этно, техно, минимал, рок, психоделик, даб, хардкор, хард-техно и так далее».

Она также заявила, что организаторы обсуждают сотрудничество с крупными западными мультимедийными художниками и другими деятелями искусств. «Разумеется, будет обширная дневная программа», — сказала руководительница мероприятия.

Посетителям будет предложено выбрать формат проживания — кемпинг или номера в ближайших гостиницах. «Вокруг фестиваля хороший отельный фонд», — добавила Абель.

Продажу первых билетов начнут в канале «Психо Daily» в течение 7–10 дней — они будут стоить 3500 рублей, выйдут ограниченной серией и не попадут в широкий оборот. Затем купить билеты можно будет по системе раннего бронирования за 5000 рублей. Средней ценой билета Абель называет 6000–7000 рублей.

В июле 2016-го проведение Outline было сорвано за несколько часов до начала. СМИ писали, что фестиваль отменила прокуратура из‑за того, что он якобы не был согласован с властями и имел проблемы с пожарной безопасностью. В 2021 году мероприятие перезапустили — оно прошло в клубе Mutabor.