В России выявили 28 486 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 28 486 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 123 больше, чем вчера.

Количество заражений в Москве увеличилось с 2459 до 3322. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.