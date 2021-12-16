В России выявили 28 486 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 28 486 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 123 больше, чем вчера.
Количество заражений в Москве увеличилось с 2459 до 3322. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 131 646. За сутки умерли 1133 человека, за все время — 294 024. Выздоровели 37 155 человек, за весь период — 8 876 788.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 270,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,9 млн).