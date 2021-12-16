ВЦИОМ: 31% россиян назвали себя трезвенниками

31% опрошенных россиян заявили, что не употребляют алкогольные напитки. Об этом сообщает ВЦИОМ.

69% населения выпивают хотя бы иногда. По мнению респондентов, самые популярные спиртные напитки в стране — водка (59%), пиво (48%), вино и шампанское (21%), а также самогон (19%) и коньяк (15%). 9% опрошенных назвали самым популярным алкогольным напитком спиртсодержащие жидкости.

В популярности водки представители всех возрастных групп уверены примерно одинаково (56–62%). Чаще о популярности пива заявляют молодежь и люди среднего возраста (60–62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29–46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодых (26%).

О том, что в России есть проблема с нелегальным алкоголем, знают 88% опрошенных. С тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, согласны 91% респондентов. 5% так не считают.

Только 15% россиян убеждены, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем сертифицированного спиртного. 68% не согласны с тезисом. Опрос проведен среди 1600 совершеннолетних россиян.