В Петербурге отменили концерт музыки Шостаковича в Спасе на Крови после критики монархистов

В Петербурге отменили концерт музыки Дмитрия Шостаковича, который должен был пройти 15 декабря в Спасе на Крови. Об этом говорится в группе во «ВКонтакте» Концертного хора Санкт-Петербурга.

«Принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта. Вопросы можно задать на официальной страничке музея-памятника Исаакиевский собор», — говорится в сообщении.

Как пишет «Фонтанка», против концерта выступили православные активисты и сторонники монархизма. В соборе (который сейчас имеет статус музея и памятника) должны были исполнить произведение Шостаковича «10 поэм для хора на стихи революционных поэтов конца XIX и начала XX века».

Активисты назвали исполнение революционных поэм в Спасе на Крови безобразием и кощунством, требовали у его настоятеля не допустить этого. Иначе, по мнению некоторых авторов обращений, петербургский храм может повторить судьбу Нотр-Дама.

К кампании против концерта присоединилось про-монархистское медиа «Царьград». Оно сравнило предстоящее выступление с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими‑нибудь дебиловатыми подростками» или «выступлением хохмачей из „Камеди клаб“ на Пискаревском кладбище». Автор публикации объяснял свою позицию тем, что Спас на Крови — место смертельного ранения императора Александра II.

Представители фестиваля «Площадь искусств», в рамках которого концерт должен был состояться, заявили, что не имеют отношения к его отмене. Администрация Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», филиалом которого является Спас на Крови, объяснила отмену техническими причинами. На вопрос «Фонтанки», поступали ли в музей обращения от активистов, касающиеся выступления, там ответили, что «такой информации нет».

Фестиваль «Площадь искусств» проводится Филармонией имени Дмитрия Шостаковича и посвящен ее 100-летию. Заместитель худрука Филармонии Евгений Петровский отметил в разговоре с ТАСС, что «сочинение, которое они собирались исполнить сейчас, уже звучало в исполнении этого же хора в этом же месте 20 декабря 2018 года».