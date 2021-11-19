Новый альбом Адель, обещания Оксимирона и другие новости дня

В России третий день подряд фиксируют максимальную смертность от коронавируса — 1254 человека. Суточный прирост составил 37 156 новых случаев.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Первый компонент прививки получили 66 млн человек, полную вакцинацию прошли 58 млн.

В Роскомнадзоре сообщили, что с марта 2021 года были заблокированы или удалены более 1900 ссылок, которые вели на сайты с мультфильмами и аниме-сериалами, запрещенными в России. Основная причина — сцены убийств и жестокости.

RTVI передает, что треки и клипы Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным телеканала, в документах Следственного комитета говорится, что творчество исполнителя «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение».

Музыкальный плеер Winamp обновил логотип и сайт, а также запустил регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения. Пока неизвестно, получит ли проигрыватель, появившийся в достриминговую эпоху, более широкий функционал.

Жители российских регионов проявляют к ресторанам, отмеченным гидом Michelin, не меньший интерес, чем москвичи. Почти половина россиян (49%), опрошенных Delivery Club, мечтает попасть в такое заведение, а каждый десятый готов поехать ради этого в столицу.

Оксимирон пообещал опубликовать новый материал в следующем году. В документалке про создание «Смутного времени» рэпер сказал, что предвидел «некоторую волну хейта» после выхода микстейпа, большинство треков которого старые.

Адель выпустила первый с 2015 года альбом «30». На нем 12 композиций, включая «My Little Love», в которой можно услышать трогательную беседу певицы с сыном.

Антоха МС выпустил первый независимый трехтрековый макси-сингл «Ритм, хлоп». Слова песни написал брат музыканта Андрей Кузнецов — при создании трека на него повлияла история близкого друга, который разочаровался в себе.

Группа Gorillaz представит фильм «Song Machine Live from Kong» — это концерт, записанный в 2020 году в их лондонской штаб-квартире Kong Studios. Ленту будут крутить в кинотеатрах только 8 декабря, в том числе и в России.

Обладательница «Оскара» Хлоя Чжао выступит продюсером мини-сериала, который расскажет об убийстве мужчины китайского происхождения на почве расовой ненависти. Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в Детройте в 1982 году.

Мартин Скорсезе снимет байопик про рок-музыканта Джерри Гарсию, известного по группе Grateful Dead. Главную роль в фильме сыграет Джона Хилл — он уже снимался у Скорсезе в «Волке с Уолл-стрит».

20 ноября в Music Media Dome состоится трибьют-шоу t.A.T.u. «200 по встречной». В программе — перформансы и выступления более 20 артистов, среди которых Манижа, Дмитрий Маликов, Даня Милохин, «Нервы», Монеточка и многие другие.