перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый альбом Адель, обещания Оксимирона и другие новости дня
20:00 дайджест
Terelya выпустила альбом «Так и должно быть». Он записан в коллаборации с Антоном Макаровым 19:45
В петербургском клубе «Морзе» выступит группа «Электрофорез» 18:43
Kavinsky выпустил первый за восемь лет трек «Renegade» 18:20
«Интерфакс»: полиция задержала предполагаемых участников еще одной съемки на фоне храма 18:14
Телеканал Arte покажет документальный фильм «Мужество» о протестах в Беларуси 17:58
Bleeping Computer/Twitter
Музыкальный плеер Winamp подготовил перезапуск приложения 17:37
Earl Sweatshirt выпустил клип на трек «2010» 17:07
Фанаты посмотрели тизер «Южного Парка» и принялись рисовать фан-арт с повзрослевшими героями 16:54
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% 16:42
Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде 16:21
Кадр из сериала «Люпен»
В Париже начались съемки третьей части сериала «Люпен» с Омаром Си 16:21
На ВДНХ залили самый большой каток Москвы. Он откроется в конце ноября 15:39
Nike запустил свой вариант цифровой вселенной — на игровой платформе Roblox 15:35
Голосовой помощник Алиса научилась озвучивать книги 15:19
@baykweef/Twitter
Группу о принцессе Диане захватили тролли и наполнили мемами. Реальных поклонников не осталось 15:14
«Глянул Первый натощак»: ATL спел о пропаганде в треке «Ящик» 15:04
RTVI: творчество Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков 14:45
В Москве состоится трибьют-шоу t.A.T.u. «200 по встречной» 14:24
Sub Urban выпустил трек «Paramour». Он записал его вместе с Aurora 14:19
Отключить рекламу
Дайджест

Новый альбом Адель, обещания Оксимирона и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:00

В России третий день подряд фиксируют максимальную смертность от коронавируса — 1254 человека. Суточный прирост составил 37 156 новых случаев.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Первый компонент прививки получили 66 млн человек, полную вакцинацию прошли 58 млн.

В Роскомнадзоре сообщили, что с марта 2021 года были заблокированы или удалены более 1900 ссылок, которые вели на сайты с мультфильмами и аниме-сериалами, запрещенными в России. Основная причина — сцены убийств и жестокости.

RTVI передает, что треки и клипы Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным телеканала, в документах Следственного комитета говорится, что творчество исполнителя «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение».

Музыкальный плеер Winamp обновил логотип и сайт, а также запустил регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения. Пока неизвестно, получит ли проигрыватель, появившийся в достриминговую эпоху, более широкий функционал.

Жители российских регионов проявляют к ресторанам, отмеченным гидом Michelin, не меньший интерес, чем москвичи. Почти половина россиян (49%), опрошенных Delivery Club, мечтает попасть в такое заведение, а каждый десятый готов поехать ради этого в столицу.

Оксимирон пообещал опубликовать новый материал в следующем году. В документалке про создание «Смутного времени» рэпер сказал, что предвидел «некоторую волну хейта» после выхода микстейпа, большинство треков которого старые.

Адель выпустила первый с 2015 года альбом «30». На нем 12 композиций, включая «My Little Love», в которой можно услышать трогательную беседу певицы с сыном.

Антоха МС выпустил первый независимый трехтрековый макси-сингл «Ритм, хлоп». Слова песни написал брат музыканта Андрей Кузнецов — при создании трека на него повлияла история близкого друга, который разочаровался в себе.

Группа Gorillaz представит фильм «Song Machine Live from Kong» — это концерт, записанный в 2020 году в их лондонской штаб-квартире Kong Studios. Ленту будут крутить в кинотеатрах только 8 декабря, в том числе и в России.

Обладательница «Оскара» Хлоя Чжао выступит продюсером мини-сериала, который расскажет об убийстве мужчины китайского происхождения на почве расовой ненависти. Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в Детройте в 1982 году.

Мартин Скорсезе снимет байопик про рок-музыканта Джерри Гарсию, известного по группе Grateful Dead. Главную роль в фильме сыграет Джона Хилл — он уже снимался у Скорсезе в «Волке с Уолл-стрит».

20 ноября в Music Media Dome состоится трибьют-шоу t.A.T.u. «200 по встречной». В программе — перформансы и выступления более 20 артистов, среди которых Манижа, Дмитрий Маликов, Даня Милохин, «Нервы», Монеточка и многие другие.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
СКР
Люди
Адель
Андрей Кузнецов
Мартин Скорсезе
Хлоя Чжао
Дмитрий Маликов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить