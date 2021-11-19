Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Она посвятила его своему сыну

Британская певица Адель выпустила альбом под названием «30». Это первый полноценный релиз артистки с 2015 года.

На пластинке 12 треков, включая ранее вышедшие «Hold On» и «Easy on Me». Последняя песня возглавила хит-парады в более чем 23 странах мира, включая британский UK Singles и Billboard Hot 100 в США.

Альбом рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По ее словам, пластинка поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались.

«Альбом посвящен моему сыну Анджело. Я поняла, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо», — рассказала артистка.

В самом трогательном треке с пластинки «My Little Love» можно услышать отрывки беседы Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.

В песне артистка также рассказала о своих чувствах, которые испытывала после развода. «Мне кажется, что сегодня первый день с тех пор, как я ушла от него, когда я чувствую себя одиноко», — сказала она.