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Антоха МС выпустил независимый макси-сингл «Ритм, хлоп»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:27

Российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, выпустил трехтрековый макси-сингл «Ритм, хлоп». Это первый независимый релиз артиста.

В песне музыкант смешал R&B с чиловым хип-хоповым битом и жизнеутверждающим текстом. Слова написал брат Антохи МС Андрей Кузнецов. Он вдохновился историей близкого друга, который разочаровался в себе.

Антоха МС также объявил, что в первой половине 2022 года выйдет новый, пока еще безымянный альбом. Его главной темой станет любовь.

До конца 2021 года музыкант планирует выпустить еще несколько синглов. Он также хочет издать сборник ремейков ранних треков на пресетах простых синтезаторов и выпустить релиз с каверами. Артист уже записал новые версии песен СБПЧ, Red Hot Chili Peppers, Артура Пирожкова.

6 ноября Антоха МС расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Он специально взял кредит на 3 млн рублей, чтобы сделать это досрочно и «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на все выпущенные песни музыканта остались у Шумейко.

9 ноября продюсер предложил артисту вернуть права на использование псевдонима Антоха МС и восстановить доступ к социальным сетям. На каких условиях, неизвестно.

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