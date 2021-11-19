Хлоя Чжао спродюсирует мини-сериал об убийстве Винсента Чина на почве расовой вражды

Режиссер Хлоя Чжао, известная по фильмам «Земля кочевников» и «Вечные», выступит исполнительным продюсером мини-сериала о громком преступлении 80-х — убийстве инженера Винсента Чина. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет разрабатывать кинокомпания Participant. В нем расскажут о том, как летом 1982 года в баре в штате Мичиган молодой человек китайского происхождения столкнулся с нападением на почве расовой вражды.

Чина сперва оскорбили, а затем избили два сотрудника автомобильной компании. Они оба были европейского происхождения. Мужчины приняли Чина за японца и выместили на нем негодование, связанное с успехом японских автопромышленников в мире.

По мнению нападавших, из‑за японцев американцы в этом бизнесе теряют свои рабочие места. Преступники так сильно избили Чина, что тот скончался в больнице за несколько дней до собственной свадьбы. Однако наказание убийцам оказалось неожиданно мягким.

Рональд Эбенс и Майкл Ниц получили минимальные штрафы и условные сроки. Это вызвало общественное возмущение в США и спровоцировало бурные обсуждение расового вопроса по всей стране.

Сопродюсерами сериала выступят правозащитница и журналистка Хелен Зиа, Виканджело Баллак, Пола Мэдисон и Дональд Янг. Когда начнутся съемки проекта и когда он выйдет на экраны, пока не сообщается.

«У Хлои Чжао есть видение и чуткость, чтобы раскрыть сложности расизма, ненависти, насилия и несправедливости. Мы с нетерпением ждем взгляда Хлои на многослойную историю Винсента Чина, который был убит в Детройте во время экономического коллапса, когда азиатские мигранты оказались нежеланными гостями», — сказала Зиа.