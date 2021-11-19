С марта 2021 года Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме и мультсериалы

С марта 2021 года были заблокированы или удалены более 1900 ссылок, которые вели на сайты с мультфильмами и аниме-сериалами, запрещенными в России. Об этом сообщают «Известия».

В РКН рассказали, что в попавших под блокировку произведениях изображены сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел.

«Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — добавили в ведомстве.

«Известия» сообщают, что судебные решения коснулись в основном нелегальных распространителей контента. Легальные сервисы удалили произведения самостоятельно.

С января в России были запрещены аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики», «Токийский гуль», «Князь тьмы и герой», «Клинок Маню», эпизод «Атаки титанов», мультсериал «Happy Tree Friends» и другие произведения.