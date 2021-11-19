перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве состоится трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной» 14:24
Sub Urban выпустил трек «Paramour». Он записал его вместе с Aurora 14:19
GSTV/YouTube
С марта 2021 года Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме и мультсериалы 13:57
Оксимирон пообещал «кучу нового материала» в следующем году 13:38
Антоха МС выпустил независимый макси-сингл «Ритм, хлоп» 13:27
Половина россиян мечтает побывать в ресторане из гида Michelin 13:11
Российские ученые изобрели робота для разгона митингов 12:51
Paramount Plus/YouTube
«Южный парк: Постковид»: появился трейлер нового спэцэпизода мультсериала 11:52
В России за сутки от коронавируса умерли 1254 человека. Это новый антирекорд 11:25
Более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России 11:00
Умер фотограф Мик Рок. Он снимал Дэвида Боуи, Игги Попа, Queen и Sex Pistols 10:57
Gorillaz покажут в кинотеатрах фильм-концерт. Группа исполнит песни из альбома «Song Machine» 9:58
«Пусть говорят»/YouTube
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами после пожара в Москве 8:53
HBO представил тизер сериала «The Gilded Age». Его называют «американским „Аббатством Даунтон“» 3:55
Хлоя Чжао спродюсирует мини-сериал об убийстве Винсента Чина на почве расовой вражды 3:16
Джона Хилл сыграет музыканта Джерри Гарсию в фильме «Grateful Dead». Его снимет Мартин Скорсезе 2:35
Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали отозвать иск против «Мемориала»* 1:40
jkrowling_official/Instagram
THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии 0:52
В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Вчера в 23:00
Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза Вчера в 22:49
Отключить рекламу

С марта 2021 года Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме и мультсериалы

Денис Ламехов
Сегодня в 13:57

С марта 2021 года были заблокированы или удалены более 1900 ссылок, которые вели на сайты с мультфильмами и аниме-сериалами, запрещенными в России. Об этом сообщают «Известия».

В РКН рассказали, что в попавших под блокировку произведениях изображены сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел.

«Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — добавили в ведомстве.

«Известия» сообщают, что судебные решения коснулись в основном нелегальных распространителей контента. Легальные сервисы удалили произведения самостоятельно.

С января в России были запрещены аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики», «Токийский гуль», «Князь тьмы и герой», «Клинок Маню», эпизод «Атаки титанов», мультсериал «Happy Tree Friends» и другие произведения.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
газета "Известия"
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить