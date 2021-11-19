Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцинация первым компонентом прививки от коронавируса проведена более 66 млн раз, полная вакцинация — более 58 млн раз, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе c коронавирусом.

ТАСС уточняет, что, по данным на прошлую пятницу, 12 ноября, уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%. В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 80%.

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова объясняли: «Коллективный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, часть членов которой имеют к ней личный иммунитет. Распространение инфекции замедлится или вовсе остановится, когда переболеет большая часть населения. Вакцинация в таком случае тоже сможет помочь, стимулировав организм человека к более продуктивному сопротивлению инфекции».

За прошедшие сутки в России вновь установлен антирекорд по смертности от COVID-19: умерли 1254 человека. Суточный прирост по стране составил 37 156 новых случаев (на 218 меньше, чем вчера).

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 254,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).