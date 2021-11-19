Музыкальный плеер Winamp подготовил перезапуск приложения

Музыкальный плеер Winamp обновил сайт и логотип, а также запустил регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Сроки релиза бета-версии не называются, однако издание сообщает, что она будет доступна в ближайшее время. Bleeping Computer отмечает, что Winamp не претерпевал масштабных обновлений с момента выхода версии 5.5 в 2007 году. В 2018 году была выложена новая сборка 5.8 — но в материале она описана как «ностальгическая». Тогда создатели плеера заявляли, что планируют активно развивать приложение, однако этого не произошло.