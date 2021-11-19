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Музыкальный плеер Winamp подготовил перезапуск приложения

Денис Ламехов
Сегодня в 17:37

Музыкальный плеер Winamp обновил сайт и логотип, а также запустил регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Сроки релиза бета-версии не называются, однако издание сообщает, что она будет доступна в ближайшее время. Bleeping Computer отмечает, что Winamp не претерпевал масштабных обновлений с момента выхода версии 5.5 в 2007 году. В 2018 году была выложена новая сборка 5.8 — но в материале она описана как «ностальгическая». Тогда создатели плеера заявляли, что планируют активно развивать приложение, однако этого не произошло.

Winamp был одним из самых популярных музыкальных проигрывателей, отмечает издание. Приложение создавалось преимущественно для прослушивания загруженных MP3-файлов и музыки с CD-носителей. Неизвестно, получит ли новая версия более широкий функционал.

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