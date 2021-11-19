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Оксимирон пообещал «кучу нового материала» в следующем году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:38

Оксимирон пообещал новый материал, который он выпустит в следующем году. Этой информацией рэпер поделился в документальном ролике о создании микстейпа «Смутное время» и клипов к нему.

«Я, конечно, предвижу некоторую волну хейта после выхода микстейпа „Смутное время“, когда люди поймут, что большинство треков уже выходили ранее. Но, с другой стороны, они получат четыре новых клипа, тем более что куча нового материала будет выходить уже в следующем году», — сказал Оксимирон.

Также в видео описываются подробности создания нового релиза Оксимирона. К примеру, на съемках клипа «Кто убил Марка?» присутствовали только шесть человек, потому что рэпер боялся утечек.

Мини-документалка поделена на несколько частей — в соответствии с количеством музыкальных видео, выпущенных к микстейпу. Из нее можно узнать, что работа над роликом «Мох» началась еще в декабре прошлого года, а «Цунами» создавался в этом августе.

«Подавляющую часть времени я не мог писать. Но потом прорвало, и теперь я едва успеваю записывать», — признался Оксимирон.

«Кто убил Марка?» вышел 1 ноября — это первый за четыре года сингл Оксимирона. Спустя почти две недели рэпер выпустил «Смутное время» — микстейп с 36 треками, среди которых всего четыре новых.

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