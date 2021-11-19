перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве состоится трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной» 14:24
Sub Urban выпустил трек «Paramour». Он записал его вместе с Aurora 14:19
GSTV/YouTube
С марта 2021 года Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме и мультсериалы 13:57
Оксимирон пообещал «кучу нового материала» в следующем году 13:38
Антоха МС выпустил независимый макси-сингл «Ритм, хлоп» 13:27
Половина россиян мечтает побывать в ресторане из гида Michelin 13:11
Российские ученые изобрели робота для разгона митингов 12:51
Paramount Plus/YouTube
«Южный парк: Постковид»: появился трейлер нового спэцэпизода мультсериала 11:52
В России за сутки от коронавируса умерли 1254 человека. Это новый антирекорд 11:25
Более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России 11:00
Умер фотограф Мик Рок. Он снимал Дэвида Боуи, Игги Попа, Queen и Sex Pistols 10:57
Gorillaz покажут в кинотеатрах фильм-концерт. Группа исполнит песни из альбома «Song Machine» 9:58
«Пусть говорят»/YouTube
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами после пожара в Москве 8:53
HBO представил тизер сериала «The Gilded Age». Его называют «американским „Аббатством Даунтон“» 3:55
Хлоя Чжао спродюсирует мини-сериал об убийстве Винсента Чина на почве расовой вражды 3:16
Джона Хилл сыграет музыканта Джерри Гарсию в фильме «Grateful Dead». Его снимет Мартин Скорсезе 2:35
Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали отозвать иск против «Мемориала»* 1:40
jkrowling_official/Instagram
THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии 0:52
В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Вчера в 23:00
Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза Вчера в 22:49
Отключить рекламу

Половина россиян мечтает побывать в ресторане из гида Michelin

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:11

Москвичи проявляют к ресторанам, отмеченным Michelin, не меньший интерес, чем жители других российских городов. Почти половина россиян (49%) мечтает попасть в такое заведение в столице. Результатами опроса с «Афишей Daily» поделился сервис доставки Delivery Club.

По данным исследования, более половины респондентов (58%) знают о существовании гида Michelin и о том, что в него впервые попали заведения Москвы (48%).

11% опрошенных заявили, что хотели бы поехать в Москву только ради того, чтобы зайти в ресторан из Красного гида. Больше всего этого желают россияне из Северо-Западного (23%) и Южного федеральных округов (18%). А чтобы Michelin приехал и в их город тоже, хотят 52% россиян — в особенности о таком желании заявили респонденты из Петербурга. Если вдруг это случится, то 70% обязательно посетят хотя бы один из отмеченных ресторанов.

70% участников опроса готовы стоять в листе ожидания, чтобы попасть в ресторан со звездой Michelin. Еще 60% заказали бы оттуда доставку на дом, будь такая возможность.

Справочник Michelin выпускается с 1900 года, а Россия стала 33-й страной, где он начал выходить. 14 октября состоялась презентация гида по Москве, в который вошли 69 заведений. Из них семь ресторанов получили одну звезду, а два — сразу две.

Подробности по теме
Что такое гид Michelin? Главные вопросы
Что такое гид Michelin? Главные вопросы
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить