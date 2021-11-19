Половина россиян мечтает побывать в ресторане из гида Michelin

Москвичи проявляют к ресторанам, отмеченным Michelin, не меньший интерес, чем жители других российских городов. Почти половина россиян (49%) мечтает попасть в такое заведение в столице. Результатами опроса с «Афишей Daily» поделился сервис доставки Delivery Club.

По данным исследования, более половины респондентов (58%) знают о существовании гида Michelin и о том, что в него впервые попали заведения Москвы (48%).

11% опрошенных заявили, что хотели бы поехать в Москву только ради того, чтобы зайти в ресторан из Красного гида. Больше всего этого желают россияне из Северо-Западного (23%) и Южного федеральных округов (18%). А чтобы Michelin приехал и в их город тоже, хотят 52% россиян — в особенности о таком желании заявили респонденты из Петербурга. Если вдруг это случится, то 70% обязательно посетят хотя бы один из отмеченных ресторанов.

70% участников опроса готовы стоять в листе ожидания, чтобы попасть в ресторан со звездой Michelin. Еще 60% заказали бы оттуда доставку на дом, будь такая возможность.

Справочник Michelin выпускается с 1900 года, а Россия стала 33-й страной, где он начал выходить. 14 октября состоялась презентация гида по Москве, в который вошли 69 заведений. Из них семь ресторанов получили одну звезду, а два — сразу две.