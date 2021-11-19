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В России за сутки от коронавируса умерли 1 254 человека. Это новый антирекорд

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:25

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1254 человека, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 3 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За весь период от коронавируса скончались 261 589 человек.

Суточный прирост по стране составил 37 156 новых случаев (на 218 меньше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 3371 заражение. Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, а также Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.

Общее число выявленных в стране случаев увеличилось до 9 257 068. За последние сутки выздоровели 37 004 пациента, за все время — 7 956 254.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 254,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).

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