В России за сутки от коронавируса умерли 1 254 человека. Это новый антирекорд

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1254 человека, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 3 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За весь период от коронавируса скончались 261 589 человек.

Суточный прирост по стране составил 37 156 новых случаев (на 218 меньше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 3371 заражение. Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, а также Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.