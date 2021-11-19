В Москве состоится трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной»

20 ноября в 19.00 в концертном зале Music Media Dome состоится трибьют-шоу «200 по встречной», посвященное 20-летию выхода культового альбома t.A.T.u. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На сцену выйдут более 20 артистов со специально разработанными номерами. Среди них — Манижа, Монеточка, Рита Дaкота, Дмитрий Маликов, рок-группа «Нервы», Вера Брежнева, Даня Милохин, «Слот», Ваня Дмитриенко, «Моя Мишель», Алена Швец, IOWA, ЛСП, Polina, Reflix, Егор Сесарев, Женя Любич, Favlav и Guru Groove Foundation. К концерту в онлайн-режиме также подключатся Imany, Dorofeeva, ARTY.

В программе зрителей ждут многочисленные перформансы, включая горящую карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят» и симфонический оркестр.

Ведущими мероприятия станут виджеи «MTV Россия» Антон Комолов и Таня Геворкян, на шутках и выходках которых выросло целое поколение. Само шоу пройдет в гибридном формате: зрители смогут посетить как живой концерт, так и присоединиться к онлайн-трансляции на lookport.live.

Мероприятие состоится в формате COVID-free при предъявлении QR-кода. Организаторы также подарят зрителям бесплатный ПЦР-тест.

Стоимость билетов начинается от 2500 и доходит до 33 тыс. рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

5 ноября вышла трибьют-пластинка t.A.T.u «200 по встречной» к 20-летию группы. В альбоме сразу три версии хита «Нас не догонят». Первую исполнил Даня Милохин, вторую — Алла Пугачева и София Ротару, третью — Дмитрий Маликов. Монеточке досталась «Мальчик-гей», а Маниже и «Нервам» — «Не верь, не бойся».