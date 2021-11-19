Джона Хилл сыграет музыканта Джерри Гарсию в фильме «Grateful Dead». Его снимет Мартин Скорсезе

Американский актер Джона Хилл, известный по фильмам «SuperПерцы» и «Волк с Уолл-стрит», сыграет рок-музыканта Джерри Гарсию в новой картине Мартина Скорсезе под названием «Grateful Dead». Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет историю популярного музыкального коллектива Grateful Dead, лидером которого и был Гарсия. Он основал группу в 1965 году и выступал вместе с ней вплоть до своей трагической смерти от сердечного приступа в 1995 году.

Скорсезе выступит не только режиссером байопика, но и его продюсером наряду с Риком Йорном. Сценарий картины напишут Скотт Александр и Ларри Каражевски, работавшие над «Американской историей преступлений».

Фильмом в качестве исполнительных продюсером будут заниматься музыканты Grateful Dead: Боб Вейр, Фил Леш, Мики Харт и Билл Кройцманн. Также среди создателей ленты числятся дочь Гарсии Трикси, Эрик Эйснер и Берни Кахилл.

Ранее Скорсезе уже работал над документальным проектом о Grateful Dead в 2017 году, он назывался «Long Strange Trip» («Долгая странная поездка»). Игровую картину режиссер снимет вместе с компанией Apple — она отвечает и за релиз «Убийц цветочной луны» Скорсезе.

Также Apple участвует в масштабном проекте Ридли Скотта о Наполеоне с Хоакином Фениксом в главной роли, ленте Антуана Фукуа «Эмансипация» с Уиллом Смитом и безымянном триллере с участием Джорджа Клуни и Брэда Питта.