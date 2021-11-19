Gorillaz покажет в кинотеатрах фильм-концерт. Группа исполнит песни из альбома «Song Machine»

Кадры с выступления будут сопровождаться комментариями фронтмена Дэймона Албарна и создателя виртуальных персонажей Джейми Хьюлетта. Также там прозвучат хиты и песни из прошлогоднего альбома «Song Machine: Season One — Strange Timez».

Gorillaz представит фильм «Song Machine Live From Kong» — это концерт, записанный в 2020 году в их лондонской штаб-квартире Kong Studios. Ленту будут крутить в кинотеатрах только 8 декабря.

К участникам музыкального коллектива — нарисованным вокалисту 2D, басисту Мердоку Никкалсу, гитаристу Нудлу и и барабанщику Расселу Хоббсу — присоединятся специальные гости, однако их имена не раскрываются.

Посмотреть «Song Machine Live From Kong» можно будет и в России. В Москве премьера пройдет, к примеру, в «Формуле кино» в ЦДМ и «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате.

В октябре 2020 года Албарн рассказал о готовящемся анимационном фильме о Gorillaz. Он говорил, что картина будет «типа абстрактной» и ее будут снимать, пока группа будет делать новую серию проекта «Song Machine».

Пластинка, вышедшая в октябре 2020 года, стала результатом проекта «Song Machine», в рамках которого группа выпускала совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами, среди которых Элтон Джон, 6lack и многие другие.