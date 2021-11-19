RTVI: творчество Моргенштерна вновь проверят на пропаганду наркотиков

Следственный комитет проверит творчество рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении и собеседника, знакомого с материалами проверки.

По данным телеканала, в документах говорится, что творчество Моргенштерна «в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков». Материалы СК были подготовлены на основе мониторинга Instagram и YouTube. Указано, что целевая аудитория исполнителя состоит в основном из подростков.

По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 год, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего).

В июле 2021 года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его песнях и клипах. Адвокат Сергей Жорин сказал, что претензии полиции связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». Он уточнил, что в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых противоречили друг другу. Моргенштерн заявил, что считает себя абсолютно невиновным, потому что в обеих песнях строки о наркотиках произносит рэпер Yung Trappa.