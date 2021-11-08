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Продление нерабочих дней в пяти регионах, новый сингл Оксимирона и другие новости дня
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Дайджест

🚀 Продление нерабочих дней в пяти регионах, новый сингл Оксимирона и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:10

Пять российских регионов объявили о продлении режима нерабочих дней. В их числе Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.

В «Газпроме» сказали, что строительство «Северного потока-2» завершено, он готов к запуску. СМИ отмечали, что сертификация газопровода может затянуться до весны 2022 года.

Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью. Возле нее находится от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

Суд вынес приговор иеромонаху Спиридону Абрамову и его помощнику-звонарю Сергею Моосу по делу о растлении 53 несовершеннолетних. Священник получил 18 лет колонии, его помощник — 12.

Совет попечителей МХАТа им. Горького разорвал свои отношения с театром. В совете заявили, что это решение принято из‑за репутации нового гендиректора Владимира Кехмана и из‑за того, что организации «неизвестны его планы».

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала победителем PGL Major — главного мирового турнира по Counter-Strike. Киберспортсмены получили кубок и 1 млн долларов.

В Вецларе подвели итоги 41-го международного фотоконкурса The Leica Oskar Barnack Award 2021. Главную награду присудили венесуэлке Ане Марии Аревало Госен за серию снимков о жизни женщин-заключенных.

Эмили Ратаковски рассказала, что подверглась сексуальному насилию в 15 лет. На нее напал на тот момент 16-летний бойфренд Оуэн.

Вин Дизель написал трогательный пост о семье в инстаграме. Он посвятил его Дуэйну Джонсону и попросил актера вернуться в «Форсаж» после конфликта.

Трэвис Скотт решил вернуть деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек. А пользователи тиктока запустили флешмоб, в котором показали рэперу, как нужно вести себя во время выступления, когда зрителям становится плохо.

Оксимирон поделился новым синглом «Организация» и клипом на него. В нем рэпер читает про запрещенную организацию под музыку, в которой смешиваются несколько стилей.

Sony опубликовала первый постер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». На нем показали супергероя в окружении щупалец Отто Октавиуса. Также на постере можно увидеть Зеленого Гоблина и найти намек на появление Электро и Песочного человека.

Paramount+ показал первый тизер приквела сериала «Йеллоустоун» под названием «1883». События шоу развернутся в XIX веке, а в центре сюжета окажется семья Даттон.

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