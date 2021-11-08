Главную награду фотоконкурса Leica Oskar Barnack вручили за серию снимков о жизни женщин-заключенных

В немецком городе Вецларе подвели итоги 41-го международного фотоконкурса The Leica Oskar Barnack Award 2021. Главную награду присудили венесуэлке Ане Марии Аревало Гоcен. В номинации «Молодой фотограф» победил Эмиль Дукке из Германии.
Серия фото «Вечные дни» («Días Eternos») рассказывает о жизни женщин-заключенных. С 2017 года Гоcен побывала в нескольких тюрьмах Венесуэлы и Эль-Сальвадора. Ее фотографии показывают последствия тюремного заключения не только для самих женщин, но и для их семей и всего латиноамериканского сообщества.
Лауреатом премии The Leica Oskar Barnack Award 2021 в номинации «Молодой фотограф» (в возрасте до 30 лет) стал Эмиль Дукке из Германии, представивший серию «Колыма: по дороге костей». Немецкий фотограф-документалист проехал по печально известному пути в поисках остатков бывших лагерей ГУЛАГа и ответа на вопрос, помнят ли люди о событиях еще недавней истории.
С 2017 года Дукке живет в Москве. Материал про Колыму не первый в его коллекции, посвященный России, — он также снимал традиционную жизнь в Чечне. Фотограф публиковался в National Geographic, Der Spiegel и The Washington Post.
«Во время путешествия по Колымскому тракту, построенному заключенными ГУЛАГа, самое сильное впечатление произвели на меня встречи с очевидцами той трагедии», — рассказал Дукке
Победительница Ана Мария Аревало Госен получила 40 тыс. евро и фотоаппаратуру Leica, а лучший молодой фотограф Эмиле Дукке удостоился 10 тыс. евро и камеры Leica Q2.
Также в Вецларе состоялось награждение американского фотографа Ральфа Гибсона. За выдающиеся профессиональные достижения ему вручили премию «Зал славы Leica». Там же открыли ретроспективную выставку его работ, двери которой будут открыты до конца февраля 2022 года.
Карьерный путь Гибсона тесно связан с брендом Leica: свою первую камеру Leica — Leica M2 — фотограф купил в рассрочку. Он проработал с ней вплоть до 2013 года, пока не попробовал вышедшую тогда Leica Monochrome.