Главную награду фотоконкурса Leica Oskar Barnack вручили за серию снимков о жизни женщин-заключенных

Серия фото «Вечные дни» («Días Eternos») рассказывает о жизни женщин-заключенных. С 2017 года Гоcен побывала в нескольких тюрьмах Венесуэлы и Эль-Сальвадора. Ее фотографии показывают последствия тюремного заключения не только для самих женщин, но и для их семей и всего латиноамериканского сообщества.

Портреты женщин-заключенных демонстрируют весь ужас условий, в которых они пребывают. Их человеческие права нарушаются. Не думаю, что смогу изменить судьбы моих героинь, но по крайней мере надеюсь, что эта работа привлечет к ним внимание.

Лауреатом премии The Leica Oskar Barnack Award 2021 в номинации «Молодой фотограф» (в возрасте до 30 лет) стал Эмиль Дукке из Германии, представивший серию «Колыма: по дороге костей». Немецкий фотограф-документалист проехал по печально известному пути в поисках остатков бывших лагерей ГУЛАГа и ответа на вопрос, помнят ли люди о событиях еще недавней истории.

С 2017 года Дукке живет в Москве. Материал про Колыму не первый в его коллекции, посвященный России, — он также снимал традиционную жизнь в Чечне. Фотограф публиковался в National Geographic, Der Spiegel и The Washington Post.