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Совет попечителей МХАТа им. Горького разорвал отношения с театром

Денис Ламехов
Сегодня в 14:43

Совет попечителей МХАТа им. Горького принял решение прекратить свои отношения с театром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление фонда «Институт культурной политики» — совет был создан на его базе.

Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра — поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора [Владимира Кехмана]. Это, а также репутация господина Кехмана, заставило нас принять решение о прекращении сотрудничества.
Игорь Кудряшкин
Председатель совета попечителей МХАТа им. Горького

«Интерфакс» сообщает, что за прошедший сезон фондом «Институт культурной политики» было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок театра. Среди них — «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье».

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа имени Горького 27 октября. Через несколько дней свой пост покинул художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться Кехман, объяснив это отношением Боякова к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной. Бояков написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кто займет его место, пока неизвестно.

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