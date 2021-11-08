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Оксимирон выпустил новый клип «Организация»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:14

Оксимирон поделился новым синглом «Организация» и клипом на него.

В тексте рэпер читает про запрещенную организацию «без тайного рукопожатия», каждый член которой «обречен замечать изъян мироздания».

Это уже третий сингл Окси за последние две недели. 1 ноября вышел «Кто убил Марка?», в котором музыкант рассказал о становлении себя как артиста и о конфликте с Ромой Жиганом. 5 ноября появилась песня «Цунами», музыку для которой написала тверская рок-группа «Пионерлагерь пыльная радуга».

Вместе с новыми релизами Мирон запустил сайт «Когда-альбом.рф». На нем отмечены локации в разных российских городах, где появились рекламные плакаты с аналогичной надписью — «Когда альбом». Подробностей о грядущей пластинке и ее дате выхода нет.

В клипе «Кто убил Марка» появился кадр, напоминающий обложку альбома. The Flow предположил, что на нем указано название релиза — «Смутное время».

После релиза «Горгорода» в 2015 году Оксимирон на долгое время отошел от создания новых песен. В музыкальной сфере наиболее громкими событиями были его выступления в рэп-баттлах.

Последним сольным релизом Мирона (до прошлой недели) была песня «Биполярочка», вышедшая в 2017 году, после этого Окси отметился несколькими коллаборациями. А в 2019-м начал заниматься социальной активностью: вступался за Ивана Голунова, участвовал в акциях в поддержку фигурантов «московского дела», устраивал чтения классики «Сядь за текст».

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