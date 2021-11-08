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В сети появился первый тизер приквела «Йеллоустоуна»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:58

Paramount+ поделился первым тизером приквела сериала «Йеллоустоун» под названием «1883». Шоу начнет выходить на стрим-сервисе с 19 декабря.

«1883» расскажет похожую историю о земельных конфликтах и интригах, как в «Йеллоустоуне». В ролике показали все знаковые детали жанра вестерна: погони на лошадях, перестрелки и Орегонский путь (маршрут, который сыграл основную роль в освоении Дикого Запада).

«Я слышала тысячу историй, но ни одна не могла описать это место», — говорят в трейлере.

События сериала развернутся в XIX веке, а в центре сюжета окажется семья Даттон, которая отправится в путешествие на запад через Великие равнины к диким землям Монтаны в период усиленной экспансии.

Сюжет оригинального сериала рассказывает историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустоунским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника.

В «1883» снялись Сэм Эллиот («Звезда родилась»), Билли Боб Торнтон («Фарго»), Тим МакГро («Королевство»), Изабель Мэй («Детство Шелдона»), ЛаМоника Гарретт («Сыны анархии»), а также кантри-певица Фейт Хилл.

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