В сети появился первый тизер приквела «Йеллоустоуна»

Paramount+ поделился первым тизером приквела сериала «Йеллоустоун» под названием «1883». Шоу начнет выходить на стрим-сервисе с 19 декабря.

«1883» расскажет похожую историю о земельных конфликтах и интригах, как в «Йеллоустоуне». В ролике показали все знаковые детали жанра вестерна: погони на лошадях, перестрелки и Орегонский путь (маршрут, который сыграл основную роль в освоении Дикого Запада).

«Я слышала тысячу историй, но ни одна не могла описать это место», — говорят в трейлере.