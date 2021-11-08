Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью из‑за толпы мигрантов

Польша повысила уровень боевой готовности на границе с Беларусью, стянув 12 тыс. солдат, из‑за надвигающейся толпы мигрантов. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Мариуш Блащак.
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) заявила, что также передислоцирует силы к границе с Беларусью.
Глава СОГГЛ Рустам Любаев отметил, что на границе Беларуси c Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегалов. «Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) и Кузница (на польской стороне)», — добавил он.
Министр МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране чрезвычайное положение.
По данным погранохраны, группы мигрантов применяют силу при попытках пересечения границы, но пока им не удалось попасть на территорию Польши.
2 сентября власти Польши ввели режим чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью сроком на 30 суток. Его главной причиной стала кризисная ситуация на границе с Беларусью, которую нелегально пытаются пересечь мигранты с Ближнего Востока.
В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу. После его слов поток беженцев в европейские страны заметно увеличился.
23 августа в Польше решили возвести забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе. А 13 октября пограничники пресекли более 500 попыток незаконного перехода границы мигрантами.