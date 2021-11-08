Польша и Литва стянули войска к границе с Беларусью из‑за толпы мигрантов

Глава СОГГЛ Рустам Любаев отметил, что на границе Беларуси c Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегалов. «Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) и Кузница (на польской стороне)», — добавил он.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) заявила, что также передислоцирует силы к границе с Беларусью.

Польша повысила уровень боевой готовности на границе с Беларусью, стянув 12 тыс. солдат, из‑за надвигающейся толпы мигрантов. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Мариуш Блащак.

По данным погранохраны, группы мигрантов применяют силу при попытках пересечения границы, но пока им не удалось попасть на территорию Польши.

2 сентября власти Польши ввели режим чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью сроком на 30 суток. Его главной причиной стала кризисная ситуация на границе с Беларусью, которую нелегально пытаются пересечь мигранты с Ближнего Востока.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу. После его слов поток беженцев в европейские страны заметно увеличился.

23 августа в Польше решили возвести забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе. А 13 октября пограничники пресекли более 500 попыток незаконного перехода границы мигрантами.