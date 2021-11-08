Российско-украинская команда NAVI выиграла главный турнир по CS:GO

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI), в которую входят россияне и украинцы, стала победителем турнира PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщает Sports.ru.
PGL Major считается главными мировыми соревнованиями по Counter-Strike. В этом году они проходили в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Призовой фонд составил 2 млрд долларов.
В турнире приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения. В финале команда победила команду G2 Esports.
Чемпионы получили кубок турнира и 1 млн долларов. За второе место G2 Esports вручили 300 тыс. долларов.
В состав NAVI входят два украинца: Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t), а также три россиянина: Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михайлов (BoombI4) и Илья Залуцкий (Perfecto).
NAVI была основана в 2010 году. Чаще всего команда участвовала в турнирах по Dota 2 и является одной из самых титулованных и успешных. За 11 лет существования киберспортсмены получили 36 первых мест на соревнованиях, всего NAVI 72 раза становились призерами.