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Российско-украинская команда NAVI выиграла главный турнир по CS:GO

Виктория Шанина
Сегодня в 8:34

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI), в которую входят россияне и украинцы, стала победителем турнира PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщает Sports.ru.

PGL Major считается главными мировыми соревнованиями по Counter-Strike. В этом году они проходили в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Призовой фонд составил 2 млрд долларов.

В турнире приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения. В финале команда победила команду G2 Esports.

Чемпионы получили кубок турнира и 1 млн долларов. За второе место G2 Esports вручили 300 тыс. долларов.

В состав NAVI входят два украинца: Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t), а также три россиянина: Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михайлов (BoombI4) и Илья Залуцкий (Perfecto).

NAVI была основана в 2010 году. Чаще всего команда участвовала в турнирах по Dota 2 и является одной из самых титулованных и успешных. За 11 лет существования киберспортсмены получили 36 первых мест на соревнованиях, всего NAVI 72 раза становились призерами.

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