Российско-украинская команда NAVI выиграла главный турнир по CS:GO

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI), в которую входят россияне и украинцы, стала победителем турнира PGL Major по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщает Sports.ru.

PGL Major считается главными мировыми соревнованиями по Counter-Strike. В этом году они проходили в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Призовой фонд составил 2 млрд долларов.

В турнире приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения. В финале команда победила команду G2 Esports.

Чемпионы получили кубок турнира и 1 млн долларов. За второе место G2 Esports вручили 300 тыс. долларов.