В пяти российских регионах продлили режим нерабочих дней

Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области объявили о продлении режима нерабочих дней. Власти регионов намерены стабилизировать ситуацию с коронавирусом за это время, пишет ТАСС.

В Новгородской и Томской области режим нерабочих дней продлится до 14 ноября, в Челябинской и Курской — до 12 ноября, в Смоленской — до 10 ноября включительно.

Глава минздрава Новгородской области Резеда Ломовцева объяснила такое решение тем, что обстановка с заболеваемостью в регионе остается «достаточно сложной». Томская область продлевает ограничения из‑за напряженной ситуации и низкого уровня вакцинации граждан.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что необходимость продлить нерабочие дни возникла на фоне нехватки кислорода для ковидных госпиталей. Глава Смоленской области Алексей Островский отметил, что в регионе фиксируются нарушения ограничений со стороны бизнес-сообщества, в том числе масочного режима, а граждане старше 60 не соблюдают обязательную самоизоляцию.

В Челябинской, Курской и Смоленской областей продлили действие QR-кодов, а также запрет на работу торговых точек, не продающих товары первой необходимости. В Новгородской области приостановили торговлю непродовольственными товарами. В Томской области с 8 ноября посещение заведений общепита, учреждений культуры, сферы услуг и других общественных мест будет возможно только при предъявлении QR-кодов, справок об антителах или отрицательного ПЦР-теста.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Ряд регионов, включая Москву и Петербург, ввели на этот период частичный локдаун.

Властям регионов были даны полномочия продлевать нерабочие дни по своему усмотрению. Часть регионов ввела их досрочно — до 30 октября.