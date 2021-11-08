«Я ненавидела себя»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

В 15 лет американская модель и актриса Эмили Ратаковски подверглась сексуальному насилию. Об этом она впервые рассказала в своей книге «Мое тело», пишет Daily Star.

По словам Ратаковски, на нее напал и изнасиловал на тот момент 16-летний возлюбленный Оуэн. Она никому не рассказывала о произошедшем ранее.

«Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было», — написала Эмили Ратаковски.

В своей книге Эмили рассказывает также о том, что в модельной индустрии очень много «сексуальных хищников». «Я хотела написать о том, что не могу показать в своем инстаграме: сложные истины, стоящие за популярностью, которые вы получаете как нечто, с чем приходится смириться», — заявила Ратаковски.

Daily Star отмечает, что описанный инцидент является одним из многих, о которых сообщила модель. Ранее Эмили Ратаковски призналась, что ее также домогались фотограф Джонатан Ледер и музыкант Робин Тик во время съемок его клипа.

Клип на песню «Blurred Lines» Робина Тика вышел в 2013 году. В нем Ратаковски снялась топлес, а участие в ролике принесло ей широкую известность. После выхода клипа модель стала чаще появляться на обложках, работать с популярными фотографами и участвовать в обнаженных фотосессиях.