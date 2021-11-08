Трэвис Скотт вернет деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек

Американский рэпер Трэвис Скотт, во время выступления которого на фестивале Astroworld в давке погибли люди, заявил, что вернет деньги всем, кто купил билеты. Об этом сообщает NME.
Издание заявляет, что исполнитель также отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе. Эмоциональное состояние не позволяет артисту отыграть концерт.
Трэвис Скотт выступает как один из организаторов Astroworld. Против него и других компаний, занятых в подготовке мероприятия, подан как минимум один иск от гостей феста. Ответчиком в еще одном значится Дрейк, находившийся со Скоттом на сцене во время давки.
Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пытались подойти ближе к сцене, когда на ней появился Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания.
В результате давки погибли восемь человек, включая двух несовершеннолетних. 17 человек были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, у 11 гостей случились сердечные приступы. За помощью в полевой госпиталь, развернутый неподалеку от фестиваля, обратились 300 человек.
По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день фестиваля — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших.