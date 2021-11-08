Трэвис Скотт вернет деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек

Американский рэпер Трэвис Скотт, во время выступления которого на фестивале Astroworld в давке погибли люди, заявил, что вернет деньги всем, кто купил билеты. Об этом сообщает NME.

Издание заявляет, что исполнитель также отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе. Эмоциональное состояние не позволяет артисту отыграть концерт.

Трэвис Скотт выступает как один из организаторов Astroworld. Против него и других компаний, занятых в подготовке мероприятия, подан как минимум один иск от гостей феста. Ответчиком в еще одном значится Дрейк, находившийся со Скоттом на сцене во время давки.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пытались подойти ближе к сцене, когда на ней появился Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания.