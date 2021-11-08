Юзеры показали Трэвису Скотту, как нужно вести себя на концерте, когда зрителям становится плохо

В тиктоке запустили флешмоб: пользователи выкладывают видео с известными исполнителями, которые останавливали концерт, когда зрителям становилось плохо. Так они хотят показать Трэвису Скотту, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях во время выступления. 5 ноября в первый день фестиваля Astroworld, организованного рэпером, случилась давка. Масса людей пыталась подойти поближе к сцене с артистом, некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Погибли 8 человек, включая двух несовершеннолетних. 17 человек госпитализировали с тяжелыми травмами, у 11 гостей случились сердечные приступы. После трагедии в сети появились видео, на которых фанаты просили Скотта остановить шоу и всячески пытались привлечь внимание к происшествию. Однако рэпер, судя по видео, какое‑то время еще продолжал выступать, хоть и видел людей без сознания.

Юзеры подняли архивы и отыскали ролики с концертов других звезд, которые вели себя прямо противоположно Скотту. Как только они видели поклонников, которым нужна была медицинская помощь, номер прерывали и звали врачей. Коллега Трэвиса по рэп-сцене Post Malone остановил шоу, когда заметил плохое самочувствие зрителя. Гости концерта показывали артисту, где именно находится пострадавший, а тот распорядился остановить музыку и отправить тому помощь.

Еще один пример от пользователей, как должен был поступить Скотт, — нью-йоркский рэпер ASAP Rocky.

Рэпер JayDaYoungan заметил плохое состояние фаната и в тот же момент прекратил выступление. Он не продолжил петь, пока не убедился, что с тем все в порядке.

Больше 3,5 млн лайков собрало видео с концерта британской певицы Адель. Она перестала петь и остановила музыку, когда увидела потерявшего сознание поклонника. Номер продолжился только после того, как к нему подоспели медики. Под роликом с Адель популярнее всех стали комментарии с критикой Трэвиса Скотта. «Оу, посмотрите-ка, как просто остановить концерт», — написали пользователи и призвали заблокировать рэпера в Spotify, чтобы он не получал деньги от прослушиваний.

@shane.dermott and didn’t carry on until she knew they were safe 👏🏻 ♬ original sound - shane dermott

Еще один пример для Скотта, по мнению юзеров, — рок-группа Linkin Park. Покойный фронтмен Честер Беннингтон и второй вокалист Майк Шинода сделали паузу, чтобы обратить внимание толпы на фаната, которому поплохело во время шоу. Музыканты заявили, что безопасность зрителей превыше всего.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим.

Критики Скотта напомнили предыдущие «грехи» рэпера, в том числе случай в 2017 году, когда рэпер подстрекал фанатов прыгать с балконов вниз. Один из тех, кто спрыгнул с третьего этажа и остался частично парализованным, подал в суд на артиста, но иск все еще на стадии рассмотрения.