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Юзеры показали Трэвису Скотту, как нужно вести себя на концерте, когда зрителям становится плохо

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:10

В тиктоке запустили флешмоб: пользователи выкладывают видео с известными исполнителями, которые останавливали концерт, когда зрителям становилось плохо. Так они хотят показать Трэвису Скотту, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях во время выступления.

5 ноября в первый день фестиваля Astroworld, организованного рэпером, случилась давка. Масса людей пыталась подойти поближе к сцене с артистом, некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Погибли 8 человек, включая двух несовершеннолетних. 17 человек госпитализировали с тяжелыми травмами, у 11 гостей случились сердечные приступы.

После трагедии в сети появились видео, на которых фанаты просили Скотта остановить шоу и всячески пытались привлечь внимание к происшествию. Однако рэпер, судя по видео, какое‑то время еще продолжал выступать, хоть и видел людей без сознания.

Юзеры подняли архивы и отыскали ролики с концертов других звезд, которые вели себя прямо противоположно Скотту. Как только они видели поклонников, которым нужна была медицинская помощь, номер прерывали и звали врачей.

Коллега Трэвиса по рэп-сцене Post Malone остановил шоу, когда заметил плохое самочувствие зрителя. Гости концерта показывали артисту, где именно находится пострадавший, а тот распорядился остановить музыку и отправить тому помощь.

@posty_stoney_maloney How POST MALONE stops his show for fans ♥️ #postytok #postmalone #fypシ #foryou #postystoneymaloney #postmalonetok #🐐 #fans #helpthefans #stoptheshow ♬ original sound - Posty’s 🌎

Еще один пример от пользователей, как должен был поступить Скотт, — нью-йоркский рэпер ASAP Rocky.

Рэпер JayDaYoungan заметил плохое состояние фаната и в тот же момент прекратил выступление. Он не продолжил петь, пока не убедился, что с тем все в порядке.

@iateyourmomout09

This was in 2019 when I went to see Jaydayoungan. Someone passed out & immediately stopped the show #stoptheshow #travisscott #astroworld #astroworldfestival #astroworldfest #JayDaYoungan #astroworld2021

♬ original sound - .

Больше 3,5 млн лайков собрало видео с концерта британской певицы Адель. Она перестала петь и остановила музыку, когда увидела потерявшего сознание поклонника. Номер продолжился только после того, как к нему подоспели медики.

Под роликом с Адель популярнее всех стали комментарии с критикой Трэвиса Скотта. «Оу, посмотрите-ка, как просто остановить концерт», — написали пользователи и призвали заблокировать рэпера в Spotify, чтобы он не получал деньги от прослушиваний.

@shane.dermott

and didn’t carry on until she knew they were safe 👏🏻

♬ original sound - shane dermott

Еще один пример для Скотта, по мнению юзеров, — рок-группа Linkin Park. Покойный фронтмен Честер Беннингтон и второй вокалист Майк Шинода сделали паузу, чтобы обратить внимание толпы на фаната, которому поплохело во время шоу. Музыканты заявили, что безопасность зрителей превыше всего.

@intuitionman

#travisscott #stoptheshow #linkinpark #chesterbennington #concert #festival #kyliejenner #u2 #kanyewest #foryoupage @kyliejenner

♬ original sound - Intuitionman

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим.

Критики Скотта напомнили предыдущие «грехи» рэпера, в том числе случай в 2017 году, когда рэпер подстрекал фанатов прыгать с балконов вниз. Один из тех, кто спрыгнул с третьего этажа и остался частично парализованным, подал в суд на артиста, но иск все еще на стадии рассмотрения.

После случившегося на Astroworld Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших. Однако гости фестиваля подали иски к нему и Дрейку, который тоже выступал на сцене, когда началась давка.

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