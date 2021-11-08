Российскому священнику, растлившему более 50 мальчиков, дали 18 лет колонии строго режима

Суд в Еврейской автономной области вынес приговор иеромонаху Спиридону (Юрию Абрамову) и его помощнику-звонарю Сергею Моосу по делу о растлении несовершеннолетних. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Священник получил 18 лет колонии строго режима, его помощник — 12 лет. Их признали виновными в растлении 53 несовершеннолетних мальчиков. 51 эпизод на счету иеромонаха, 5 — у звонаря, 2 преступления они совершили вместе. Вину они признали частично.

Источник РИА «Новости» сказал, что дело о растлении составило более 20 томов. Абрамова судили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за мужеложство и секс с несовершеннолетними, Мооса — по одной, о насильственных действиях сексуального характера с детьми. По данным следствия, иеромонах среди прочего изготавливал детскую порнографию и систематически употреблял с мальчиками алкоголь и наркотики.

Юрий Абрамов — настоятель храма Святого Пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района. По подозрению в растлении несовершеннолетних его задержали в конце 2019 года, когда одна из местных жительниц написала на него заявление в Следственный комитет.

При обыске у священника полицейские обнаружили «коллекцию изобличающих предметов». Церковь отстранила Абрамова от служения.