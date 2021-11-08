В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» готов к запуску

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено, он готов к запуску. Об этом в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заявил замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников, передает ТАСС.

Впервые о завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября, но процедура его сертификации еще не закончена. Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения о сертификации до 8 января 2022 года. После этого у ЕС будет два месяца, чтобы прийти к заключению. Этот срок может быть продлен еще на два месяца, а все этапы могут затянуться до мая.

Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год по нему можно будет перекачивать 55 млрд кубометров газа. Начать эксплуатацию «Северного потока-2» планировали до конца года.

Против строительства газопровода выступали Украина и США. Администрация Джо Байдена ввела санкции против трех российских компаний, более десятка судов и двух частных лиц, связанных с проектом. При этом Белый дом решил не накладывать ограничения на оператора «Северного потока-2» (компанию Nord Stream AG 2) и его управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией.

Согласно Газовой директиве Евросоюза, трубопровод либо должен частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Как будет решен этот вопрос относительно «Северного потока-2», пока неясно.