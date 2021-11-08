Sony показала первый постер «Человека-паука: Нет пути домой». На нем изображен Зеленый Гоблин

Sony Pictures показала первый постер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса. Его премьера намечена на 16 декабря 2021 года.

На постере изображен Человек-паук Тома Холланда, окруженный щупальцами доктора Отто Октавиуса (Альфред Молина). На заднем плане показали Зеленого Гоблина, парящего в облаках на глайдере. Кто исполнит его роль, до сих пор неизвестно. Deadline отмечает, что, вероятнее всего, его сыграет Уиллем Дефо, который впервые появился в этом образе в «Человеке-пауке» Сэма Рейми.

Постер также намекает на появление Электро из «Нового Человека-паука-2» в исполнении Джейми Фокса и Песочного человека из «Человека-паука-3», которого опять сыграет Томас Хейден Черч.