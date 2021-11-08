Sony показала первый постер «Человека-паука: Нет пути домой». На нем изображен Зеленый Гоблин

Sony Pictures показала первый постер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса. Его премьера намечена на 16 декабря 2021 года.
На постере изображен Человек-паук Тома Холланда, окруженный щупальцами доктора Отто Октавиуса (Альфред Молина). На заднем плане показали Зеленого Гоблина, парящего в облаках на глайдере. Кто исполнит его роль, до сих пор неизвестно. Deadline отмечает, что, вероятнее всего, его сыграет Уиллем Дефо, который впервые появился в этом образе в «Человеке-пауке» Сэма Рейми.
Постер также намекает на появление Электро из «Нового Человека-паука-2» в исполнении Джейми Фокса и Песочного человека из «Человека-паука-3», которого опять сыграет Томас Хейден Черч.
Согласно логлайну, впервые в кинематографической истории Человека-паука дружелюбный сосед оказывается рассекречен и больше не в силах отделять обычную жизнь от супергеройской. Тогда Питер Паркер обращается к Доктору Стрэнджу и просит сделать так, чтобы весь мир забыл, что он супергерой. Но в этом случае об этом забудут ЭмДжей (Зендая) и другие близкие Паркера.
24 августа вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Отто Октавиуса, также известного как Доктор Осьминог, и тыквенные бомбы Зеленого Гоблина. За первые 24 часа ролик набрал рекордное количество просмотров по всему миру — 355,5 млн.
По слухам, в фильме должны появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Sony это пока никак не комментирует.