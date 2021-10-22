Komplimenter выпустил мини-альбом «Навсегда»

Лидер группы Kirov Максим Куббе выпустил новый сольный EP «Навсегда» под псевдонимом Komplimenter. Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.
В пластинку попало четыре инди-поп-трека, в том числе «Научи», «Навсегда», «Океаны» и «Тайна». Звукорежиссерами выступили сам Куббе и Петр Терновой. Альбом вышел на лейбле «Фузз и дружжба», который назвал релиз «музыкой для трепетных сердцем».
Музыкант презентует свой новый мини-альбом на двух лайв-концертах. В Петербурге выступление состоится 27 октября в Union Bar, а в московском «Союзе» — 29-го. Билеты можно купить по ссылке.
В мае Komplimenter представил EP «Хотлайн». Он рассказал «Афише Daily» о каждой песне с пластинки, построенной на концепции общения с вымышленной горячей линией, куда он звонит и «говорит о наболевшем».