Komplimenter выпустил мини-альбом «Навсегда»

В пластинку попало четыре инди-поп-трека, в том числе «Научи», «Навсегда», «Океаны» и «Тайна». Звукорежиссерами выступили сам Куббе и Петр Терновой. Альбом вышел на лейбле «Фузз и дружжба», который назвал релиз «музыкой для трепетных сердцем».

Лидер группы Kirov Максим Куббе выпустил новый сольный EP «Навсегда» под псевдонимом Komplimenter. Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.

Музыкант презентует свой новый мини-альбом на двух лайв-концертах. В Петербурге выступление состоится 27 октября в Union Bar, а в московском «Союзе» — 29-го. Билеты можно купить по ссылке.

В мае Komplimenter представил EP «Хотлайн». Он рассказал «Афише Daily» о каждой песне с пластинки, построенной на концепции общения с вымышленной горячей линией, куда он звонит и «говорит о наболевшем».