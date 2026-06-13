Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью

Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в Зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера.