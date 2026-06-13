Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью

Аарон Соркин 3 дня уговаривалл Джесси Айзенберга вернуться к роли Марка Цукерберга, но безуспешно
Создатель оригинального «Лило и Стича» снимет продолжение игрового фильма Disney
Muse анонсировали тур по Великобритании и Европе в поддержку нового альбома
Студия Lionsgate приобрела долю в Runway AI и планирует создавать короткие сериалы с помощью ИИ
Милли Олкок из «Супергерл» назвала своего любимого Человека-паука — им оказался Эндрю Гарфилд
«Дом Гиннесса» продлили на 2-й сезон
Бен Шварц из «Соника» снимется в байопике о The Beatles
Рыжий кот вмешался в финал спектакля и начал играть с волосами мертвого Ромео
Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании
Сумку из «кожи тираннозавра» не смогли продать на аукционе в Париже
Пол Энтони Келли из «Истории любви» снимется в сиквеле «Горничной»
Самыми грибными местами Подмосковья оказались Серпухов, Чехов и Дмитровский округ
Джордж Миллер хочет снять еще одного «Безумного Макса», утверждают инсайдеры
Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»
Умер Дэвид Хокни — один из важнейших современных художников
Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов
В России утвердили ГОСТ для детских игрушек с ИИ
В парке Горького снова открылся пляж с пальмами
Коты-гангстеры в тизере-трейлере «Гатто» — нового мультфильма Pixar
Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX
Джош Хатчерсон злился из‑за славы, которую ему принесли «Голодные игры»
У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Это понравилось не всем
Дженнифер Лоуренс сыграет в романтической комедии «One Month Mark»
Овчарка спасает жизнь Брэда Питта в трейлере фильма «Сердце зверя» Дэвида Эйера
Мартин Фриман снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании»
Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session
Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали
Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов

Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в Зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера.

Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать.

Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Sombr, который исполнил на церемонии ее песни «Cardigan» и «Dear John». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством.

В своей 20-минутной речи артистка также затронула тему будущего музыкальной индустрии, подчеркнув важность человеческого творчества в эпоху развития искусственного интеллекта. Она заявила, что считает Sombr одним из музыкантов, которые будут определять будущее современной музыки.

Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт едва сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддержали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет.

«Я никогда не смогу в полной мере выразить свою благодарность за то, что вы сделали для меня. Именно благодаря вам я нахожусь здесь сегодня», — сказала певица, обращаясь к родным.

Стивен Спилберг в своей речи назвал Свифт уникальным явлением современной культуры и сравнил ее влияние с крупнейшими авторами песен прошлого, включая дуэт Леннона и Маккартни. Режиссер также пошутил над возможностями искусственного интеллекта, отметив, что никакой алгоритм не способен заменить талант настоящего автора.

Расскажите друзьям