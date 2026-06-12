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Самыми грибными местами Подмосковья оказались Серпухов, Чехов и Дмитровский округ

Афиша Daily
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Фото: Kylli Kittus/Unsplash

В июне лучше всего собирать грибы на западе и юге Московской области, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослава Вольпина. Самые урожайные направления — это Серпухов, Чехов и Дмитровский округ по Малому бетонному кольцу.

«В июне за грибами идут не в глухой лес, а на опушки и в светлые перелески. <…> По экологии традиционно рекомендую запад и восток области (Рузский, Орехово-Зуевский округа). Обходите стороной леса в прямой видимости от крупных свалок и оживленных трасс», — пояснил Вольпин.

Сейчас можно найти подберезовики, подосиновики, сыроежки и первые белые грибы. Из-за сухой весны старт плодоношения задерживается на 7–10 дней, массовый сезон начнется после теплых дождей. Пик ожидают в середине — конце июня.

В этом году в летний сезон проекта «Московское долголетие» впервые включили лесотерапию — японскую практику «лесных ванн» (forest bathing). Прогулки пройдут по территориям экоцентров «Воробьевы горы», «Битцевский лес», «Кузьминки», «Лосиный остров», «Царская пасека» и другим.

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