«Дом Гиннесса» продлили на 2-й сезон

Сейчас Найт также работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде — он пишет сценарий. Режиссером выступит Дени Вильнев («Дюна»). Найт говорил: «Это всегда было моей мечтой, и просто фантастика, что меня пригласили. Не могу дождаться начала работы. Я уже много лет поклонник Бонда и надеюсь, что это во мне уже на уровне ДНК, — получится что‑то в духе классики, но одновременно новое: лучшее, мощнее и смелее».