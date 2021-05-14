Максим Куббе, он же Komplimenter, выпустил новый EP «Хотлайн» — это шесть чистосердечных песен для лета в фотокарточках с ретрофильтрами. «Афиша Daily» представляет EP с комментариями автора.

Голос Максима Куббе вы могли слышать на фоне жестких гитар в группе Kirov и в окружении винтажных синтезаторов в группе Auroraw. А теперь послушайте Komplimenter, где Максим осваивает меланхолично-оптимистическую поп-музыку. В паблике музыканта новый EP назван «романтическим стартер-паком этого лета» — и это тот случай, когда точнее определения не придумать. Песни Komplimenter разливаются добром, светом, романтикой и другими вещами, с которыми хочется встречать лето, гулять по набережной, гнать на велике в ближайший лесопарк и влюбляться.

Мы попросили Максима рассказать о каждой песне с «Хотлайна».

Максим Куббе: Хотлайн — это альбом, построенный на концепции общения с вымышленной горячей линией, на которую я звоню и говорю о наболевшем. Тут и сложные отношения с алкоголем и друзьями, и переживания от расставания с любимым человеком на долгий срок и мысли об отношениях в принципе.

«Алкоголь»

Думаю, каждому знакомо состояние — вчера был алкоголь рекой и максимальное веселье, а с утра ощущаешь масштаб катастрофы. Похмелье, обиженная (за что?) подруга и постпенно наступающая необоснованная (туманная) легкость бытия.

«Незнайка»

История о том, как постепенно пропадает связь с людьми, которые недавно казались верными спутниками. Песня про ушедшие знаковые — для кого‑то лучшие — времена, которые уже никогда не повторятся.

«Пой со мной (feat. Alpha-Beta)»

Скромный гимн завтрашним вечеринкам. Пой со мной, танцуй со мной, будь со мной сегодня! Как мне кажется, в песне удалось максимально уловить вайб интеллигентной танцевальной сцены начала нулевых, когда во всю стреляли Planet Funk, Röyksopp и Discovery от Daft Punk. Призывность, аккуратность и ультрамелодизм.

«Кьют»

Песня о лучшем времени перед неизбежным прощанием. Лето, влюбленность и бесконечные прогулки сейчас, переживания, меланхолия и грусть после.

«Не твое (feat. angel vox)»

Песня о растущем недопонимании изначально неподходящих друг другу людей. Невроз как ресурс, абьюз как норма. Наконец-то это заканчивается.

«Каждый раз»

Мой взгляд со стороны на отношения пары, когда один в отношениях очень сильно и невротично, ревниво и громко «любит», а второй не способен ни оценить подобное, ни воспринять со знаком плюс. Контроль, раздражение, неоправданные ожидания и неизбежная предсказуемость результата.

Послушать живьем новый EP можно на ближайших концертах Komplimenter: 23 мая — в Москве («Ровесник»), 30 мая — в Петербурге («Дюны на Лиговке»).