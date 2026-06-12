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Милли Олкок из «Супергерл» назвала своего любимого Человека-паука — им оказался Эндрю Гарфилд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: DC Studios

Милли Олкок, исполнительница главной роли в новом фильме DC «Супергерл», на шоу Big Bro рассказала, что ее любимый Человек-паук — это герой в исполнении Эндрю Гарфилда.

Ее также попросили назвать других любимых актеров, игравших в супергеройских фильмах. В списке фаворитов — Кристиан Бэйл (Бэтмен), Хит Леджер (Джокер), Мишель Пфайфер (Женщина-кошка) и Марк Руффало (Халк). Из всех Суперменов она выбрала своего коллегу по съемкам Дэвида Коренсвета. «Я не могу сказать иначе, думаю, меня бы уволили», — пошутила актриса, но затем искренне добавила: «Он просто Супермен. Я встретила его и подумала: „О, ты тот самый парень“».

«Супергерл» выйдет в мировой прокат 26 июня. Режиссером выступил Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий написала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».

Недавно DC опубликовал новый отрывок: в нем Супергерл впервые встречает Супермена. Девушка только что прилетела на Землю и спрашивает нового знакомого на криптонском: «Ты Кал-Эл?». В ее руках — пес Крипто, особенно полюбившийся фанатам киновселенной DC персонаж.

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