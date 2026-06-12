Ее также попросили назвать других любимых актеров, игравших в супергеройских фильмах. В списке фаворитов — Кристиан Бэйл (Бэтмен), Хит Леджер (Джокер), Мишель Пфайфер (Женщина-кошка) и Марк Руффало (Халк). Из всех Суперменов она выбрала своего коллегу по съемкам Дэвида Коренсвета. «Я не могу сказать иначе, думаю, меня бы уволили», — пошутила актриса, но затем искренне добавила: «Он просто Супермен. Я встретила его и подумала: „О, ты тот самый парень“».