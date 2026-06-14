«Майкл» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

В США «Майкл» стартовал с 97 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший в истории результат среди байопиков. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» об истории группы N.W.A. — 60 млн долларов в первый уик-энд. Для сравнения: «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри начала с 51 млн долларов внутри страны.