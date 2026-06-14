«Майкл» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Фильм «Майкл» о короле поп-музыки преодолел отметку в 1 млрд рублей в российском прокате, следует из данных ЕАИС. В эту сумму вошли сборы дублированной версии и показов с субтитрами.
На 17-й день проката — фильм вышел 28 мая — он стал шестым в 2026 году, добившимся такого успеха, и вторым среди зарубежных релизов. Ранее это удалось только «Горничной» — тоже релизу «Вольги». Из российских фильмов миллиард собрали «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».
В 2025 году ту же планку преодолел только один иностранный фильм — «Иллюзия обмана-3». А в 2024 году ни один зарубежный релиз в легальном прокате не достигал миллиарда.
В США «Майкл» стартовал с 97 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший в истории результат среди байопиков. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» об истории группы N.W.A. — 60 млн долларов в первый уик-энд. Для сравнения: «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри начала с 51 млн долларов внутри страны.
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.
Главную роль исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон. В актерский состав также вошли Колман Доминго («Синг-Синг»), Ниа Лонг («Лов Джоунс»), Майлс Теллер («Одержимость») и Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»).
Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями о перевоплощении Джаафара в Майкла: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».
Недавно стало известно, что «Майкл» получит продолжение. Глава Lionsgate Адам Фогельсон сообщил, что переговоры по сиквелу проходят успешно, а команда уже активно работает над фильмом. При этом продолжение необязательно будет развиваться строго по хронологии событий. «Мы можем рассказывать эту историю в любом порядке», — сказал он.