Шотландец прошел через США на матч своей сборной на ЧМ и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

Шотландский футбольный болельщик Крейг Фергюсон прошел больше 5630 километров через США, чтобы попасть на первый матч своей сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает бостонская радиостанция WBUR.
22-летний житель Пейсли вышел из Лос-Анджелеса в конце февраля и за 109 дней добрался до Бостона. Весь путь он преодолел в килте. По дороге Фергюсон побывал в Аризоне, Огайо, Колорадо, Вашингтоне и Нью-Йорке, а 12 июня около 14.00 завершил путешествие в парке Бостон-Коммон в Бостоне.
Фергюсон решил устроить челлендж не только ради футбола. Он хотел привлечь внимание к проблеме мужского ментального здоровья и посвятил поход отцу своего лучшего друга, который покончил с собой семь лет назад.
«Я всегда хотел показать парням, что проявлять эмоции, переживать тяжелые времена и просто быть человеком — это не слабость. Скорее, это суперсила», — рассказал он.
Целью Фергюсона было собрать 1 млн фунтов стерлингов для благотворительной организации Scottish Action for Mental Health. В начале недели он был примерно на полпути к этой сумме, но 11 июня ему позвонил первый министр Шотландии Джон Суинни и сообщил, что правительство страны пожертвует организации 400 тыс. фунтов.
К утру 12 июня Фергюсон собрал больше 1,058 млн фунтов, и сумма продолжала расти. На последней миле его встретили болельщики в шотландской форме и национальных нарядах: они скандировали и играли на волынках.
Это не первый подобный челлендж Фергюсона. В 2024 году он прошел пешком из Глазго в Мюнхен на чемпионат Европы по футболу. По его словам, поход через США отличался от прежнего: по пути он встретился с певцом Льюисом Капальди и комиком Крейгом Фергюсоном, а также подбросил монету перед товарищеским матчем Шотландии и Боливии в Нью-Йорке.
Шотландия сыграет с Гаити 13 июня (14 июня в 4.00 по Москве) на стадионе в пригороде Бостона. Это первое выступление сборной на чемпионате мира с 1998 года.