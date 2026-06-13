Шотландец прошел через США на матч своей сборной на ЧМ и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

22-летний житель Пейсли вышел из Лос-Анджелеса в конце февраля и за 109 дней добрался до Бостона. Весь путь он преодолел в килте. По дороге Фергюсон побывал в Аризоне, Огайо, Колорадо, Вашингтоне и Нью-Йорке, а 12 июня около 14.00 завершил путешествие в парке Бостон-Коммон в Бостоне.