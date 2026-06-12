Сумку из «кожи тираннозавра» не смогли продать на аукционе в Париже

Не все эксперты согласны с тем, что материал можно считать кожей динозавра. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины пояснила, что коллаген — молекула, встречающаяся у большинства животных. Поэтому его использование не гарантирует, что полученный материал соответствует коже тирекса. Швейцер отметила, что кожу делают из дубленой шкуры, а образцов шкуры животного, вымершего миллионы лет назад, у ученых нет.