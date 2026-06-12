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Бен Шварц из «Соника» снимется в байопике о The Beatles

Афиша Daily
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Фото: Universal

Комик Бен Шварц, звезда «Парков и зон отдыха» и голос Соника в анимационной франшизе, присоединился к актерскому составу четырех фильмов Сэма Мендеса о The Beatles. Об этом пишет Variety.

Всего выйдет четыре отдельных фильма — по одному о каждом участнике группы. Мендес назвал такой одновременный релиз «первым эпизодом бинджвотчинга в кино». Режиссер признался, что пытался уместить историю в один фильм, но понял, что «она слишком велика», а сериальный формат также не подошел. «Должен был быть способ рассказать эту эпическую историю для нового поколения. <…> Я могу вас заверить, что в ней еще есть что исследовать, и, кажется, мы нашли, как это сделать», ― сказал Мендес.

Сейчас в Великобритании проходят съемки. В мировой прокат все четыре картины выйдут в апреле 2028 года при поддержке Sony Pictures. Это станет первым в истории байопиком о группе, официально одобренным ее участниками: Полом Маккартни, Ринго Старром и семьями покойных Джона Леннона и Джорджа Харрисона, предоставившими полные права на биографии и музыку The Beatles.

Роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескал («Нормальные люди»), Джона Леннона ― Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Ринго Старра ― Барри Кеоган («Солтберн»).

Известны и другие участники проекта: Сирша Ронан («Леди Берд») сыграет Линду Маккартни, Миа МакКена-Брюс («Как заниматься сексом») — Морин Старки, первую жену Ринго Старра, Анна Саваи(«Сегун») — Йоко Оно. Брайана Эпстайна, менеджера группы, воплотит Джеймс Нортон («Война и мир»).

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