Создатели Pokémon Go рассказали, что использовали данные игроков для обучения военных ИИ-систем

«Я удалил приложение, как только оно попросило меня отсканировать здание, чтобы получить вознаграждение. Нет никаких причин, по которым вам нужно физически сканировать здание, если только им не нужны 3D-данные, визуальные данные или карта этого здания, что кажется отвратительным и неестественным», — написал один из пользователей Reddit.