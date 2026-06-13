В ближайшие дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

В ближайшие несколько дней в Москве выпадет около 27-32 миллиметров осадков — это от трети до половины от нормы июня. На севере Подмосковья количество осадков может достичь 50-55 миллиметров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.