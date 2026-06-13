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В ближайшие дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В ближайшие несколько дней в Москве выпадет около 27-32 миллиметров осадков — это от трети до половины от нормы июня. На севере Подмосковья количество осадков может достичь 50-55 миллиметров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дожди принесет холодный атмосферный фронт, который «уже гремит грозовыми ливнями» на западе Подмосковья, отметил синоптик. В воскресенье этот фронт продолжит путь на восток и собьет жару на всей территории столичного региона.

По сравнению с аномально жарким периодом похолодает на 10 градусов. В ближайшие пять дней температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

С воскресенья по четверг в городе будут дожди, а дневная температура составит около +20 градусов. К четвергу влияние циклона начнет ослабевать, хотя короткие дожди местами еще ожидаются, а днем воздух прогреется чуть выше +20. 

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