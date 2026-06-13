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Джеймс Франко завел тикток и опубликовал серию загадочных видео

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Film i Väst

Актер Джеймс Франко неожиданно появился в тиктоке, где опубликовал серию странных роликов с намеками на некие «серьезные события», но так и не объяснил, о чем именно идет речь.

В первом видео Франко представился зрителям и подчеркнул, что перед ними настоящий человек, а не созданная искусственным интеллектом версия. Актер заявил, что не занимается продвижением каких-либо проектов, но при этом попросил пользователей подписаться на его аккаунт, пообещав позже рассказать о происходящем.

«Происходят очень серьезные вещи. Пока я не могу рассказать слишком много, но покажу вам кое-что безумное», — заявил он в ролике.
 

К 13 июня Франко опубликовал уже семь видео. Во всех он появляется в одной и той же синей футболке и продолжает повторять, что вокруг него происходит что-то необычное. При этом никаких подробностей актер не раскрывает.

Особое внимание пользователей привлекло название его аккаунта — jamesfranco2319. Число 2319 также фигурирует в одном из самых популярных роликов, который набрал более 10 млн просмотров. Видео представляет собой серию кадров, где Франко молча смотрит в камеру.

Многие зрители усомнились в искренности происходящего. Пользователи заметили, что актер подписан всего на два аккаунта — страницу своего нового фильма «Любовь встречает солнечный свет» и аккаунт режиссера картины Кристиана Гуитона. Из-за этого часть аудитории предположила, что загадочные публикации могут быть частью рекламной кампании будущего проекта.

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