В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Ученые придумали тест, который определяет среди собак левшей и правшей
Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Умер актер Паул Буткевич из «Семнадцати мгновений весны»
В ближайшие дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков
Шотландец прошел через США на матч своей сборной на ЧМ и собрал 1 млн фунтов на благотворительность
Весь ясенелистный клен в Москве постепенно заменят на местные деревья
Пентагон опубликовал новые файлы об НЛО. В одном из них говорится о «летающей картофелине»
Мэтт Деймон хочет вернуться к роли Джейсона Борна
Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Джеймс Франко завел тикток и опубликовал серию загадочных видео
Создатели Pokémon Go рассказали, что использовали данные игроков для обучения военных ИИ-систем
Создатель оригинального «Лило и Стича» снимет продолжение игрового фильма Disney
Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью
Muse анонсировали тур по Великобритании и Европе в поддержку нового альбома
Студия Lionsgate приобрела долю в Runway AI и планирует создавать короткие сериалы с помощью ИИ
Милли Олкок из «Супергерл» назвала своего любимого Человека-паука — им оказался Эндрю Гарфилд
«Дом Гиннесса» продлили на 2-й сезон
Бен Шварц из «Соника» снимется в байопике о The Beatles
Аарон Соркин 3 дня уговаривалл Джесси Айзенберга вернуться к роли Марка Цукерберга, но безуспешно
Рыжий кот вмешался в финал спектакля и начал играть с волосами мертвого Ромео
Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании
Сумку из «кожи тираннозавра» не смогли продать на аукционе в Париже
Пол Энтони Келли из «Истории любви» снимется в сиквеле «Горничной»
Самыми грибными местами Подмосковья оказались Серпухов, Чехов и Дмитровский округ
Джордж Миллер хочет снять еще одного «Безумного Макса», утверждают инсайдеры
Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»
Умер Дэвид Хокни — один из важнейших современных художников
Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов

В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В России могут ввести маркировку аудиовизуального контента, в котором показывают нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ.

Проработкой вопроса до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. В документе говорится, что такая мера может защитить граждан от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах.

По итогам работы ведомства должны будут представить доклад в правительство. Кроме того, Росмолодежь, МВД и Роскомнадзор при участии Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды до 2028 года должны закрепить критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения.

Такие критерии нужны для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр Роскомнадзора. Власти регионов до конца 2026 года, а затем ежегодно должны будут организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканалах, в интернете и в социально значимых объектах.

Расскажите друзьям