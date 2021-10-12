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Обязательная вакцинация в Петербурге, фильм про Диснейленд и другие новости дня
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МВД начало проверку в приюте «Лохматая душа», где отравились около 200 собак 18:56
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Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием 17:56
doktorvladi/Instagram
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны 17:02
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Paramount Pictures Australia/YouTube
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
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Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
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Дайджест

Обязательная вакцинация в Петербурге, фильм про Диснейленд и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:16

YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. По его словам, Telegram намерен сделать то же самое с пабликом Позднякова в мессенджере.

Полиция начала проверку в приюте «Лохматая душа» по факту отравления около 200 собак, 17 из которых погибли. Директор приюта заявила, что в организмах умерших собак нашли мышьяк и свинец.

В России зарегистрировали 28 190 новых случаев коронавируса. В стране вновь зафиксировали максимальное количество смертей: за сутки от ковида умерли 973 человека.

Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта. В Петербурге Роспотребнадзор обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей. По словам Михаила Мишустина, на данный момент вакцинацию от коронавируса прошла почти треть россиян.

Замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что ночные заведения будут «жестко наказывать и закрывать», если они не начнут соблюдать коронавирусные ограничения. Они должны проверять температуру у посетителей, расставлять столы в полутора метрах друг от друга и следить за ношением масок.

Британские исследователи восстановили скрытый рисунок в картине Пабло Пикассо с помощью нейросети. Под изображением мужчины на «Завтраке слепого» 1903 года оказалась обнаженная женщина.

Режиссер «Хеллоуина» Дэвид Гордон Грин поставит фильм «Счастливейшее место на Земле». Он будет посвящен Уолту Диснею и строительству Диснейленда.

Джоан Роулинг опубликовала новую книгу для детей. «Рождественский поросенок» рассказывает о мальчике, отправившемся в путешествие, чтобы спасти любимую игрушку.

Paramount Pictures показал трейлер пятого «Крика». В Вудсборо появится новый маньяк в маске, а Сидни попытается выяснить, кто стоит за жуткими убийствами.

20th Century Studios выпустил трейлер перезапуска рождественской комедии «Один дома». Нового главного героя зовут Макс, а сыграет его Арчи Йейтс, снимавшийся в «Кролике Джоджо».

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