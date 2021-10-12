перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок» 18:34
Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием 17:56
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны 17:02
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России 15:37
Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо 15:17
Пресс-материалы
Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы 14:50
В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях 14:42
«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме 14:26
«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов 14:26
Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы 13:27
Отключить рекламу

YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:44

Видеохостинг-платформа YouTube заблокировала канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова под названием «Блогер, которого вы заслужили». Об этом сообщил TJ.

Доступ к контенту Позднякова ограничили из‑за «многочисленных или серьезных нарушений правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», пояснили на платформе. Каких именно тем касались эти высказывания, не уточняется.

По мнению самого Позднякова, на канале «отродясь не было никакой дискриминации». На YouTube мужчина публиковал видео, в которых рассказывал о своих путешествиях. Последний ролик был загружен в 2019 году.

Накануне лидер «Мужского государства» рассказал о том, что на его телеграм-канал поступили жалобы. Они связаны с распространением материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации.

Поздняков предупредил подписчиков, что его канал могут заблокировать из‑за правил App Store и Google Play. Он предложил перейти на другой канал, но отметил, что там уже не сможет публиковать привычный для его аудитории контент.

Объединение «Мужское государство» известно угрозами и травлей в адрес ЛГБТ-активистов и феминисток, участников панк-группы Pussy Riot, журналистов, а также брендов, поддерживающих мультикультурность и толерантность.

В начале октября нижегородская прокуратура подала иск с требованием запретить объединение «Мужское государство». Поздняков ответил на это, что «уже как год» не руководит «этим брендом».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить