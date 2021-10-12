YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям

Видеохостинг-платформа YouTube заблокировала канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова под названием «Блогер, которого вы заслужили». Об этом сообщил TJ.

Доступ к контенту Позднякова ограничили из‑за «многочисленных или серьезных нарушений правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», пояснили на платформе. Каких именно тем касались эти высказывания, не уточняется.

По мнению самого Позднякова, на канале «отродясь не было никакой дискриминации». На YouTube мужчина публиковал видео, в которых рассказывал о своих путешествиях. Последний ролик был загружен в 2019 году.

Накануне лидер «Мужского государства» рассказал о том, что на его телеграм-канал поступили жалобы. Они связаны с распространением материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации.

Поздняков предупредил подписчиков, что его канал могут заблокировать из‑за правил App Store и Google Play. Он предложил перейти на другой канал, но отметил, что там уже не сможет публиковать привычный для его аудитории контент.

Объединение «Мужское государство» известно угрозами и травлей в адрес ЛГБТ-активистов и феминисток, участников панк-группы Pussy Riot, журналистов, а также брендов, поддерживающих мультикультурность и толерантность.

В начале октября нижегородская прокуратура подала иск с требованием запретить объединение «Мужское государство». Поздняков ответил на это, что «уже как год» не руководит «этим брендом».