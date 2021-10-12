Режиссер «Хэллоуина» и «Ананасового экспресса» снимет фильм о Уолте Диснее и создании Диснейленда

Американский режиссер Дэвид Гордон Грин, известный по фильмам «Ананасовый экспресс», «Властелин разметки» и «Хэллоуин», поставит фильм о Уолте Диснее и строительстве Диснейленда. Он будет называться «Счастливейшее место на Земле», сообщил Deadline.

Сценарием проекта займется Эван Спилиотопулос, работавший над «Книгой джунглей 2», игровым ремейком «Красавицы и чудовища», мультфильмами «Винни и Слонотоп» и «Феи». Продюсировать кино будет компания Cavalry Media и Джейсон Рид («Мулан»).

Над картиной также будут работать Эллисон Эрлихмен, Дана Брунетти, Мэтт ДельПиано и Джессика Мэттьюз. Когда лента выйдет на экраны, пока неизвестно.

Фильм расскажет о том, как знаменитый мультипликатор задумал создать тематический парк неподалеку от Анахайма в США. Он руководил строительством с 1953 года и вплоть до открытия Диснейленда в июле 1955 года.

На концепцию парка повлияли впечатления Диснея от музея Генри Форда и городка Гринфилд-Вилладж, Садов Тиволи в Дании, Rолониального Уильямсбурга, Всемирной выставки в 1939 году в Нью-Йорке и Всемирной выставки в Чикаго в 1933 году.